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Россияне приближаются к Лисичанску, город обстреливают авиацией, - глава Луганской ОВА
В Северодонецке Луганской области продолжаются уличные бои, оккупанты также приближаются к Лисичанску. Российская армия вновь открыла огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по "Азоту".
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, в Северодонецке уличные бои не утихают. В частности, оккупанты снова обстреляли Синецкое, Павлоград и завод "Азот", повредив территорию очистных сооружений и одно из проходных химического объединения.
Также оккупанты пытаются блокировать подразделения украинской армии вблизи Боровского и Воронового.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Враг зашел в Тошковку, что позволило ему усилить огневое влияние на другие населенные пункты. Оккупанты уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору. Непросто нашим бойцам держать оборону и в районе Горного", - сказал Сергей Гайдай.
Отмечается, что в Горном за минувшие сутки разрушены девять домов, в Золотом – семь, в Новоивановке – 12.
Также под плотным огневым давлением сейчас и Лисичанск. Город обстреливают из артиллерии, танков и авиации.
"Имеем по меньшей мере трое раненых гражданских, повреждения получили несколько полицейских. Ракетные удары выдержали здания полиции, прокуратуры, СБУ", - добавил глава ОВА.
Напомним, что оккупанты оказывают систематическое огневое воздействие с целью создания условий для возобновления наступления на Славянск. Ведут штурмовые действия. Также россияне пытаются установить полный контроль над Северодонецком, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново, боевые действия продолжаются.