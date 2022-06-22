Россияне пытаются возобновить наступление на Славянск, - Генштаб ВСУ

Армия Российской Федерации пытается установить полный контроль над Северодонецком в Луганской области. Также оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепиля

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Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения армии Беларуси сосредотачиваются на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране государственной границы.

На Северском направлении враг с целью демонстрации присутствия удерживает до трех батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск в приграничных районах Брянской и Курской областей. Россияне обстреляли районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье Сумской области, а также населенного пункта Гремяч Черниговской области.

В Харьковском направлении враг ведет воздушную разведку с целью выявления мест дислокации ВСУ. Агрессор проводил интенсивные обстрелы украинских позиций вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепиля. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Украинка, Петровка, Шевелевка, Базалиевка и Прудянка.

На Славянском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое воздействие с целью создания условий восстановления наступления на Славянск. Ведут штурмовые действия. Осуществляют огненное поражение из реактивных систем залпового огня недалеко от Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.

Как сообщили в Генштабе, противник сосредоточил основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях для выхода на административные границы Луганской области. Также россияне пытаются установить полный контроль над Северодонецком, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново, боевые действия продолжаются.

В целях усиления, на Бахмутском направлении противник перегруппировал войска. Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отбили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное – Екатериновка. Враг отошел.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет боевые действия с целью сковывания действий подразделений ВСУ и недопущения их опрокидывания на угрожающие направления. Обстрелял районы населенных пунктов Андреевка, Новодонецкое, Старая Украинка и Гуляйполе. Был нанесен авиаудар вблизи Красногоровки.

На Южнобужском направлении оккупанты сосредоточились на недопущении наступления украинских войск. Оказывали огненное влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Таврическое, Шевченково, Киселевка, Квитневое. Нанес авиаудара вблизи Белого Криницы.

Также русская армия продолжает блокировку гражданского судоходства. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Ударные группы украинских штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершают авиаудары по враждебным позициям. Ликвидировано около 10 боевых бронированных машин, живая сила противника и уничтожены несколько складов боеприпасов.

Напомним, шесть человек погибли и еще шесть гражданских граждан получили осколочные ранения в результате артиллерийских обстрелов Чугуева Харьковской области со стороны оккупантов около 18:00 21 июня.