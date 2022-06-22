Росіяни намагаються відновити наступ на Слов'янськ, - Генштаб ЗСУ

Армія Російської Федерації намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком Луганської області. Також окупанти обстріляли українські позиції поблизу Харкова, Старого Салтова, Рубіжного та Чепіля.

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Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних Сил України.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи армії Білорусі зосереджуються на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону.

На Сіверському напрямку ворог, з метою демонстрації присутності, утримує до трьох батальйонних тактичних груп та підрозділи повітряно-десантних військ в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля Сумської області, а також населеного пункту Грем’яч Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог веде повітряну розвідку з метою виявлення місць дислокації ЗСУ. Агресор проводив інтенсивні обстріли українських позицій поблизу Харкова, Старого Салтова, Рубіжного та Чепіля. Крім того, ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Українка, Петрівка, Шевелівка, Базаліївка і Прудянка.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив з метою створення умов для відновлення наступу на Слов’янськ. Ведуть штурмові дії. Здійснюють вогневе ураження із реактивних систем залпового вогню неподалік Нової Дмитрівки, Осинівки, Курульки, Іванівки та Адамівки.

Як повідомили у Генштабі, противник зосередив основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Луганської області. Також росіяни намагаються встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, блокувати підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Борівське та Воронове, бойові дії тривають.

З метою посилення, на Бахмутському напрямку противник перегрупував війська. Українські воїни на напрямку Миронівка - Семигір’я відбили штурм в напрямку Вуглегірської ТЕС. Також зупинили наступ у напрямку Молодіжне – Катеринівка. Ворог відійшов.

На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде бойові дії з метою сковування дій підрозділів ЗСУ та недопущення їх перекидання на загрозливі напрямки. Обстріляв райони населених пунктів Андріївка, Новодонецьке, Стара Українка та Гуляйполе. Завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосередилися на недопущенні наступу українських військ. Здійснював вогневий вплив зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Таврійське, Шевченкове, Киселівка, Квітневе. Завдав авіаудару поблизу Білої Криниці.

Також російська армія продовжує блокування цивільного судноплавства. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Ударні групи українських штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, здійснюють авіаудари по ворожих позиціях. Ліквідовано близько 10 бойових броньованих машин, живу силу противника та знищено декілька складів боєприпасів. Успішно продовжує бойову роботу і наша артилерія.

Нагадаємо, шість людей загинуло та ще шість цивільних громадян отримали осколкові поранення внаслідок артилерійського обстрілу Чугуєва Харківської області з боку окупантів близько 18:00 21 червня.