РФ пішла на збройні провокації щодо Естонії

Росія почала проводити збройні провокації щодо Естонії. Гелікоптер РФ МІ-8 без дозволу перетнув повітряний простір держави на дві хвилини, а російські війська, проводячи навчання, імітують щоденні ракетні удари по Естонії, повідомляє Sky News.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Для роз'яснень викликали посла Росії до Таллінна.

"Ситуація ніколи не була настільки серйозною, як зараз. Це реальне життя. Вони фактично імітують ракетні удари по території НАТО і відверто демонструють нам свої дії", – коментує провокації РФ головний держслужбовець Міноборони Естонії Кусті Салм.

В РФ пішли на такі провокації, позаяк, як відомо, балтійські держави одностайно відреагували на агресію Кремля щодо України, стали на бік Києва і підтримали санкції проти РФ. Наприклад, керівництво Латвії перекрило транзит підсанкційних товарів з РФ до Калінінграда.

Більш того, Естонія, Латвія та Словаччина приєдналися до розслідування військових злочинів РФ. Спільна слідча група (JIT) із розслідування військових злочинів РФ, створена Україною, Литвою та Польщею, розширилася до 6 країн.