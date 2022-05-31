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Естонія, Латвія та Словаччина приєдналися до розслідування військових злочинів РФ
До Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів країни-агресора РФ в Україні приєдналися Естонія, Латвія та Словаччина.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що спільна слідча група (JIT) із розслідування військових злочинів РФ, створена Україною, Литвою та Польщею, розширилася до 6 країн.
На засіданні в Євроюсті було підписано угоду про приєднання до JIT Естонії, Латвії та Словаччини. Також учасниками групи є Євроюст та вперше в історії Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Це потужний крок нашого міжнародного юридичного фронту – розширення Спільної слідчої групи дасть нам нові можливості та ресурси для досягнення нашої головної мети – притягнення до відповідальності всіх, хто причетний до скоєння жахливих військових злочинів в Україні. Я вдячна Естонії, Латвії та Словаччини, які слідом за відкриттям національних виробництв вирішили стати також частиною цієї великої команди, яка допоможе встановити справедливість", – заявила генпрокурор України Ірина Венедиктова.
Протягом двох днів у Гаазі Спільна слідча група провела координаційні засідання, де визначила стратегію та тактику подальших дій разом. Сторони та учасники обговорили питання безпечного обміну інформацією та доказами.
"Участь Міжнародного кримінального суду у Спільній слідчій групі особливо важлива, оскільки вона відкриє двері для подальшої співпраці та обміну інформацією з Судом у режимі реального часу. Також дуже цінна для JIT всебічна підтримка з боку Євроюсту. Він був із нас спочатку, надаючи оперативну, аналітичну, юридичну та фінансову допомогу", - додала Венедиктова.
Зазначимо, Європейський союз, США і Великобританія оголосили про створення Консультативної групи з злочинів (ACA) - механізму, покликаного забезпечити ефективну координацію дій сторін для залучення винних у звірствах у контексті російської агресії проти України.
Також в Україні направили групу з 42 слідчих, судових експертів та допоміжного персоналу для розслідування військових злочинів та злочинів проти людства, скоєних армією країни-агресора РФ на території нашої країни.
Крім того, прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан звертався до керівництва РФ, щоб отримати докази масових вбивств у Бучі та інших містах Київської області, якими Росія може володіти. При цьому російська сторона проігнорувала ці запити.