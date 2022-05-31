Эстония, Латвия и Словакия присоединились к расследованию военных преступлений РФ

К Совместной следственной группе по расследованию тяжких международных преступлений страны-агрессора РФ в Украине присоединились Эстония, Латвия и Словакия.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что совместная следственная группа (JIT) по расследованию военных преступлений РФ, созданная Украиной, Литвой и Польшей, расширилась до 6 стран.

На заседании в Евроюсте было подписано соглашение о присоединении к JIT Эстонии, Латвии и Словакии. Также участниками группы являются Евроюст и впервые в истории Офис прокурора Международного уголовного суда.

"Это мощный шаг нашего международного юридического фронта – расширение Совместной следственной группы даст нам новые возможности и ресурсы для достижения нашей главной цели – привлечение к ответственности всех причастных к совершению ужасающих военных преступлений в Украине. Я благодарна Эстонии, Латвии и Словакии, которые вслед за открытием национальных производств решили стать также частью этой большой команды, которая поможет установить справедливость", - заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

В течение двух дней в Гааге Совместная следственная группа провела координационные заседания, где определила стратегию и тактику дальнейших действий вместе. Стороны и участники обсудили вопросы безопасного обмена информацией и доказательствами.

"Участие Международного уголовного суда в Совместной следственной группе особенно важно, поскольку она откроет двери для дальнейшего сотрудничества и обмена информацией с Судом в режиме реального времени. Также очень ценна для JIT всесторонняя поддержка со стороны Евроюста. Он был с нам изначально, оказывая оперативную, аналитическую, юридическую и финансовую помощь", - добавила Венедиктова.

Отметим, Европейский союз, США и Великобритания объявили о создании Консультативной группы по злодеяниям (ACA) - механизма, призванного обеспечить эффективную координацию действий сторон для привлечения виновных в зверствах в контексте продолжающейся российской агрессии против Украины.

Также в Украину направили группу из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для расследования военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных армией страны-агрессора РФ на территории нашей страны.

Кроме того, прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан обращался к руководству РФ, чтобы получить доказательства по массовым убийствам в Буче и других городах Киевской области, которыми Россия может владеть. При этом российская сторона проигнорировала эти запросы.