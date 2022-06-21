РФ пошла на вооруженные провокации в адрес Эстонии

Россия начала проводить вооруженные провокации в отношении Эстонии. Вертолет РФ МИ-8 без разрешения пересек воздушное пространство государства на две минуты, а российские войска, проводя учения, имитируют ежедневные ракетные удары по Эстонии, сообщает Sky News.

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Для разъяснений вызвали посла России в Таллинн.

"Ситуация никогда не была столь серьезной, как сейчас. Это реальная жизнь. Они фактически имитируют ракетные удары по территории НАТО и откровенно демонстрируют нам свои действия", – комментирует провокации РФ главный госслужащий Минобороны Эстонии Кусти Салм.

В РФ пошли на такие провокации, поскольку, как известно, балтийские государства единогласно отреагировали на агрессию Кремля по отношению к Украине, встали на сторону Киева и поддержали санкции против РФ. К примеру, руководство Латвии перекрыло транзит подсанкционных товаров из РФ в Калининград.

Более того, Эстония, Латвия и Словакия присоединились к расследованию военных преступлений РФ. Совместная следственная группа (JIT) по расследованию военных преступлений РФ, созданная Украиной, Литвой и Польшей, расширилась до 6 стран.