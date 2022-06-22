Росіяни наближаються до Лисичанська, місто обстрілюють авіацією, - голова Луганської ОВА 

У Сєвєродонецьку Луганської області тривають вуличні бої, окупанти також наближаються до Лисичанська. Російська армія знову відкрила вогонь по селищам Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі по "Азоту".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, у Сєвєродонецьку вуличні бої не вщухають. Зокрема, окупанти знову обстріляли Синецьке, Павлоград та завод "Азот", пошкодивши територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання.

Також окупанти намагаються блокувати підрозділи української армії поблизу Борівського та Воронового.

"Ворог зайшов у Тошківку, що дозволило йому посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору. Непросто нашим бійцям тримати оборону і в районі Гірського", - сказав Сергій Гайдай.

Зазначається, що у Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому – сім, у Новоіванівці – 12.

Також під щільним вогневим тиском зараз і Лисичанськ. Місто обстрілюють з артилерії, танків, авіації.

"Маємо щонайменше трьох поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських. Ракетні удари витримали будівлі поліції, прокуратури, СБУ", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, що окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив з метою створення умов для відновлення наступу на Слов’янськ. Ведуть штурмові дії. Також росіяни намагаються встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, блокувати підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Борівське та Воронове, бойові дії тривають.