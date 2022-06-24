Російські військові окупували Гірську громаду

Армія країни-агресора РФ тимчасово окупувала Гірську громаду Луганської області. Загарбники зайшли майже до всіх населених пунктів громади, повідомив 24 червня голова Гірської громади Олексій Бабченко у коментарі "Суспільного".

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"На жаль, громада нині тимчасово окупована, йдуть певні локальні бої. Велика частина Гірського, Золотого непідконтрольна. Вчора зайшли до Золотого, військовослужбовці повинні були відійти, щоб зберегти більшу частину особового складу, були вже майже в оточенні та йшов прорив", - розповів Бабченко.

У самій громаді та в прилеглих селах загалом залишилося 4 тисячі мирних мешканців. Протягом усіх місяців повномасштабної війни проводити евакуацію було складно, зазначає голова громади.

"Машини їздили періодично, приблизно раз на тиждень. На даний час із громадою відсутній зв'язок. Також у селах відсутня вода та світло", - додав Бабченко.

Зазначимо, що загалом у Луганській області, за інформацією голови ОВА Сергія Гайдая, одна з найважчих ситуацій на фронті. У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, окупанти також наближаються до Лисичанська. Російська армія знову відкрила вогонь по селах Синецький та Павлоград.

Крім того, окупанти намагаються блокувати підрозділи української армії поблизу Боровського та Воронового.