Залужный: ВСУ вынуждены вести маневренную оборону, огневое преимущество на стороне россиян

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Facebook проинформировал о текущей ситуации на фронте.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Он сообщил, что Вооруженные силы Украины вынуждены вести маневренную оборону, занимая более выгодные рубежи и позиции. В плане количества вооружения противник по-прежнему имеет преимущество.

При этом потери врага также большие, как отметил Залужный, если россияне и продвигаются на определенных направлениях, то "каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью".

В целом, Залужный коротко охарактеризовал нынешнюю ситуацию в российско-украинской войне такими словами: "Цена свободы высока. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов также отмечал, что у противника есть преимущество в артиллерии. С начала полномасштабного вторжения западные партнеры, в том числе страны НАТО, отказывались предоставлять Украине тяжелое вооружение, без которого, по словам украинских властей, ВСУ будет сложно держать оборону и вести контрнаступление на самых тяжелых направлениях.

Ситуация может измениться в лучшую сторону для Украины благодаря ленд-лиз от США, однако, как выяснилось, спустя почти полтора месяца (с 9 мая) программа еще не начал действовать.