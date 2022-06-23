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Залужный: ВСУ вынуждены вести маневренную оборону, огневое преимущество на стороне россиян

Залужный: ВСУ вынуждены вести маневренную оборону, огневое преимущество на стороне россиян

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Facebook проинформировал о текущей ситуации на фронте. 

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Он сообщил, что Вооруженные силы Украины вынуждены вести маневренную оборону, занимая более выгодные рубежи и позиции. В плане количества вооружения противник по-прежнему имеет преимущество.

При этом потери врага также большие, как отметил Залужный, если россияне и продвигаются на определенных направлениях, то "каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью".

В целом, Залужный коротко охарактеризовал нынешнюю ситуацию в российско-украинской войне такими словами: "Цена свободы высока. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая".

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов также отмечал, что у противника есть преимущество в артиллерии. С начала полномасштабного вторжения западные партнеры, в том числе страны НАТО, отказывались предоставлять Украине тяжелое вооружение, без которого, по словам украинских властей, ВСУ будет сложно держать оборону и вести контрнаступление на самых тяжелых направлениях.

Ситуация может измениться в лучшую сторону для Украины благодаря ленд-лиз от США, однако, как выяснилось, спустя почти полтора месяца (с 9 мая) программа еще не начал действовать.

Автор:
Вита Молодан