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- Війна Війна
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Залужний: ЗСУ змушені вести маневрену оборону, вогнева перевага на боці росіян
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму Facebook поінформував про ситуацію на фронті.
Він повідомив, що Збройні сили України змушені вести маневрену оборону, займаючи більш вигідні рубежі та позиції. У плані кількості озброєння противник, як і раніше, має перевагу.
При цьому втрати ворога також великі, як зазначив Залужний, якщо росіяни і просуваються на певних напрямках, то "кожний метр захопленої окупантом землі залито його кров'ю".
Загалом Залужний коротко охарактеризував нинішню ситуацію в російсько-українській війні такими словами: "Ціна свободи висока. Незважаючи на все, ми тримаємося. Ситуація складна, але контрольована".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше секретар РНБО Олексій Данилов також зазначав, що противник має перевагу в артилерії. З початку повномасштабного вторгнення західні партнери, у тому числі країни НАТО, відмовлялися надавати Україні важке озброєння, без якого, за словами української влади, ЗСУ складно триматиме оборону і вестиме контрнаступ на найважчих напрямках.
Ситуація може змінитися на краще для України завдяки ленд-лізу від США, однак, як з'ясувалося, майже через півтора місяці (з 9 травня) програма ще не почала діяти.