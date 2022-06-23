Залужний: ЗСУ змушені вести маневрену оборону, вогнева перевага на боці росіян

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму Facebook поінформував про ситуацію на фронті.

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Він повідомив, що Збройні сили України змушені вести маневрену оборону, займаючи більш вигідні рубежі та позиції. У плані кількості озброєння противник, як і раніше, має перевагу.

При цьому втрати ворога також великі, як зазначив Залужний, якщо росіяни і просуваються на певних напрямках, то "кожний метр захопленої окупантом землі залито його кров'ю".

Загалом Залужний коротко охарактеризував нинішню ситуацію в російсько-українській війні такими словами: "Ціна свободи висока. Незважаючи на все, ми тримаємося. Ситуація складна, але контрольована".

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов також зазначав, що противник має перевагу в артилерії. З початку повномасштабного вторгнення західні партнери, у тому числі країни НАТО, відмовлялися надавати Україні важке озброєння, без якого, за словами української влади, ЗСУ складно триматиме оборону і вестиме контрнаступ на найважчих напрямках.

Ситуація може змінитися на краще для України завдяки ленд-лізу від США, однак, як з'ясувалося, майже через півтора місяці (з 9 травня) програма ще не почала діяти.