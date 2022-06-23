Окупанти захоплюють оточене Гірське, втрачено ще одне селище на Луганщині - Генштаб

Українські збройні сили зупинили наступ окупаційних військ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдавши ворогу втрат та змусивши відступити. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, для поновлення наступу окупанти висувають резерви. Наступальні дії противника поблизу селища Борівське українські захисники також зупинили.

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Також повідомляється про ворожі обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, селищ Сиротине, Воронове та Мирна Долина.

"Підрозділи зі складу 2-го армійського корпусу за підтримки загонів Росгвардії ведуть штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Бойові дії тривають", - додають у Генштабі.

Крім того, противник провів розвідку боєм в районі селища Біла Гора та продовжив наступ в районі населеного пункту Рай-Олександрівка, закріплюючись на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки.

Окупанти, за даними Генштабу, також "намагаються встановити контроль" над оточеним містом Гірське. Силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу вони вже оволоділи селищем Миколаївка.

Зазначено, що ворог обстріляв з артилерії різних калібрів українські позиції в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Клинове, Торецьк, Новолуганське, Покровське, Луганське та Кодема. Армійська авіація загарбників завдала удару поблизу Клинового.

"Противник безуспішно намагався скувати боєм дії наших підрозділів в районі Клинового. Провалом для ворога завершилась розвідка боєм в районі населеного пункту Вершина", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку окупаційні війська обстрілювали позиції українських військ із танків та артилерії поблизу Павлівки, Вугледара і Пречистівки, завдали авіаударів в районах Павлівки, Вугледара та сусіднього села Шевченко. Поблизу останнього ЗСУ дали окупантам жорсткий бій та змусили відійти.

"Для виявлення слабких місць в нашій обороні окупанти задіяли диверсійно-розвідувальні групи в районах населених пунктів Времівка, Новосілки та Нескучне. Українські воїни їх успішно виявили: з великими втратами ворог відійшов", - заявили також у Генштабі.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів, але з метою недопущення перекидання резервів на інші напрямки обстрілював українські позиції з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Пісків, Опитного, Мар'їнки, Грушового та Новополя. Спробу наступу ворога в напрямку Мар'їнки українські військові, за описом Генштаба, "жорстко придушили".

На Слов'янському напрямку російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Богородичного, Адамівки, Дібрівного, Курульки, Петрівського, Вірнопілля та Мазанівки. Відбито ворожий штурм поблизу Долини та Богородичного, там противник відійшов.

На Харківському напрямку здійснено ворожі артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Печеніги, Хрестище, Мосьпанове, Старий Салтів, Руські Тишки та Пришиб.

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районах прикордонних сіл Старі Вирки, Атинське та Старикове.

На Південнобузькому напрямку противник активних дій не вів, але обстрілював цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Добрянка, Миколаївка і Трудолюбівка, завдав авіаудару по позиціях українських військ неподалік Князівки.