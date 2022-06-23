Росіяни захопили ще два населені пункти у Луганській області (ФОТО)

Армія Російської Федерації 22 червня окупувала Лоскутівку та Рай-Олександрівку у Луганській області. У Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, відучора Лоскутівка та Рай-Олександрівка окуповані російським ворогом.

"Втім, ми продовжуємо стримувати росіян у Сєвєродонецьку та Сиротиному, відбиваємо атаки від Золотого та Вовчоярівки. Окупанти нищать промисловість у Сєвєродонецьку", - розповів Гайдай.

Зазначається, що росіяни обстріляли території цегляного заводу, "Склопластику", а також заводу хімічного нестандартизованого обладнання. Також пошкоджено будівлю ІІ прохідної "Азоту".

Зокрема, декілька разів упродовж 22 червня окупантами був обстріляний Лисичанськ. Зафіксовані руйнування в одній зі шкіл міста.

"За день маємо трьох поранених, яких госпіталізували до лікарень Краматорська та Павлограда. Позавчора пізно ввечері знайдено тіло чоловіка без ознак життя з ураженнями, отриманими під час обстрілів", - поінформував очільник ОВА.

Протягом минулої доби російська армія зруйнувала вісім будинків у Новоіванівці, вісім у Гірському та дев'ять у Золотому. Також росіяни завдали авіаударів по Верхньокам’янці, Сєвєродонецьку та Сиротиному, авіаційно-ракетних ударів – по Гірському.

Нагадаємо, російська армія намагається відновити наступ в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ, застосовуючи важкі вогнеметні системи. Також ведуть наступальні дії з метою оточення ЗСУ в районі Лисичанська та блокують основні логістичні шляхи.