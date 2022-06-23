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Росіяни захопили ще два населені пункти у Луганській області (ФОТО)
Армія Російської Федерації 22 червня окупувала Лоскутівку та Рай-Олександрівку у Луганській області. У Лисичанську одну людину вбито та трьох поранено.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, відучора Лоскутівка та Рай-Олександрівка окуповані російським ворогом.
"Втім, ми продовжуємо стримувати росіян у Сєвєродонецьку та Сиротиному, відбиваємо атаки від Золотого та Вовчоярівки. Окупанти нищать промисловість у Сєвєродонецьку", - розповів Гайдай.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначається, що росіяни обстріляли території цегляного заводу, "Склопластику", а також заводу хімічного нестандартизованого обладнання. Також пошкоджено будівлю ІІ прохідної "Азоту".
Зокрема, декілька разів упродовж 22 червня окупантами був обстріляний Лисичанськ. Зафіксовані руйнування в одній зі шкіл міста.
"За день маємо трьох поранених, яких госпіталізували до лікарень Краматорська та Павлограда. Позавчора пізно ввечері знайдено тіло чоловіка без ознак життя з ураженнями, отриманими під час обстрілів", - поінформував очільник ОВА.
Протягом минулої доби російська армія зруйнувала вісім будинків у Новоіванівці, вісім у Гірському та дев'ять у Золотому. Також росіяни завдали авіаударів по Верхньокам’янці, Сєвєродонецьку та Сиротиному, авіаційно-ракетних ударів – по Гірському.
Нагадаємо, російська армія намагається відновити наступ в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ, застосовуючи важкі вогнеметні системи. Також ведуть наступальні дії з метою оточення ЗСУ в районі Лисичанська та блокують основні логістичні шляхи.