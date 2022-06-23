США передадуть в Україну для розмінування собаку-робота Spot

Армія США схвалила постачання в Україну собаки-робота Spot виробництва компанії Boston Dynamics, який використовуватиметься для розмінування території України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Foreign Policy із посиланням на джерела.

Усього в армії США два такі роботи і одного вони готові передати в Україну для користування американською некомерційною організацією HALO Trust, яка працює в Україні за контрактом із урядом США.

Вартість такого робо-пса трохи більше ніж $70 000.

Робот-пісок Spot призначений для знешкодження мінометних снарядів та касетних боєприпасів. Тому він може перетягувати у загальну яму небезпечну зброю за допомогою роботизованого маніпулятора, встановленого замість голови. І з часом підривати разом 50 – 100 снарядів далеко від людей – не наражаючи їх на небезпеку.

Відомо, що собака може автоматично виконувати завдання, що повторюються без допомоги людини, а також працювати в польових умовах між деревами і густими лісовими масивами.

Передбачається, що робот-пес Spot працюватиме на розмінуванні районів Київської області: у Бучі, Ірпені, Гостомелі.

Зазначимо, після російської армії замінованими залишаються не лише поля та дороги, а й навіть дитячі іграшки.

Як відомо, зараз розмінувати територію України українським рятувальникам допомагає пес Патрон, який став героєм безлічі мемів та навіть отримав медаль від президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, з початку війни піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 61 тис. гектарів та знешкодили майже 140 тис. вибухонебезпечних предметів. Повне розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій триватиме 5-10 років.