В Украине с начала войны обезвредили около 140 тыс. взрывоопасных предметов

С начала войны пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 61 тыс. гектаров и обезвредили почти 140 тыс. взрывоопасных предметов, сообщила представитель МВД Алена Матвеева. Полное разминирование загрязненных взрывоопасными предметами территорий будет длиться 5-10 лет.

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По ее словам, в настоящее время в разминировании нуждается территория площадью около 270 тыс. кв. км, включая оккупированные ныне территории. МВД ориентирует пиротехнические подразделения на первоочередное проведение первичного оперативного разминирования в течение года с момента деоккупации территории.

"В течение последней недели пиротехническими подразделениями осуществлено 724 привлечения, обнаружено, изъято и обезврежено почти 5 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе 6 авиационных бомб, обследована территория площадью более 22 тыс. гектаров", - добавила Матвеева.

Напомним, что и в начале июня, пытаясь остановить наступление ВСУ, российские захватчики срочно строили дополнительные линии обороны и миновали территорию. На оккупированную Херсонщину прибыла колонна российских военных грузовиков с минами, изготовленными в 50-х годах.