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В Україні з початку війни знешкодили майже 140 тис. вибухонебезпечних предметів
З початку війни піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 61 тис. гектарів і знешкодили майже 140 тис. вибухонебезпечних предметів, повідомила речниця МВС Альона Матвєєва. Повне розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій триватиме 5-10 років.
За її словами, наразі розмінування потребує територія площею близько 270 тис. кв. км, включно з окупованими нині територіями. МВС орієнтує піротехнічні підрозділи на першочергове проведення первинного оперативного розмінування впродовж року з моменту деокупації території.
"Протягом останнього тижня піротехнічними підрозділами здійснено 724 залучення, виявлено, вилучено і знешкоджено майже 5 тис. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 6 авіаційних бомб, обстежено територію площею понад 22 тис. гектарів", – Додала Матвєєва.
Нагадаємо, що і на початку червня, намагаючись зупинити наступ ЗСУ, російські загарбники терміново будували додаткові лінії оборони та мінували територію. На окуповану Херсонщину тоді прибула колона російських військових вантажівок з мінами, виготовленими у 50-х роках.Підписуйтесь на наш Telegram канал