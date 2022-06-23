США передадут в Украину для разминирования собаку-робота Spot

Армия США одобрила поставку в Украину одной собаки-робота Spot производства компании Boston Dynamics, которая будет использоваться для разминирования территории Украины.

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Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

Всего в армии США два таких робота и одного они готовы передать в Украину для пользования американской некоммерческой организации HALO Trust, которая работает в Украине по контракту с правительством США.

Стоимость такого робо-пса чуть более $70 000.

Робот-пес Spot предназначен для обезвреживания минометных снарядов и кассетных боеприпасов. Поэтому он может перетаскивать в общую яму опасное оружие с помощью роботизированного манипулятора, установленного вместо головы. И со временем подрывать вместе 50 – 100 снарядов вдали от людей – не подвергая их опасности.

Известно, что собака может автоматически выполнять повторяющиеся задачи без помощи человека, а также работать в полевых условиях между деревьями и густыми лесными массивами.

Предполагается, что робот-пес Spot будет работать на разминировании районов Киевской области: в Буче, Ирпене, Гостомеле.

Отметим, после российской армии заминированными остаются не только поля и дороги, но даже детские игрушки.

Как известно, сейчас разминировать территорию Украины украинским спасателям помогает пес Патрон, который стал героем множества мемов и даже получил медаль от президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, с начала войны пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 61 тыс. гектаров и обезвредили почти 140 тыс. взрывоопасных предметов. Полное разминирование загрязненных взрывоопасными предметами территорий будет длиться 5-10 лет.