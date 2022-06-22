Как с помощью технологий на базе искусственного интеллекта Украина планирует разминировать территории

Канадские специалисты презентовали в Украине технологии, с помощью которых процесс разминирования украинских территорий может быть существенно ускорен. Читайте репортаж Delo.ua.

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В Министерстве обороны Украины утверждают, что 160 тысяч квадратных метров территории Украины нуждается в обследовании на наличие взрывоопасных предметов. Ведь на сегодняшний день Украина является самой заминированной страной в мире.

Проблема загрязненной территории взрывоопасными предметами угрожает жизни 10 миллионов украинцев. Также большое количество мин, снарядов и прочих взрывоопасных предметов на территории Украины приводит к кризису аграрного сектора, так как в нынешних условиях невозможно проводить полевые работы.

По словам сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, для того, чтобы разминировать все территории, включая Крым и Донбасс после освобождения от российских оккупантов, потребуется около 20 лет.

Сейчас перед государством остро стоит вопрос разминирования всех территорий в стране. Для решения такой задачи государство совместно с благотворительным фондом Yellow-Blue и технологической компанией DraganFly намерены запустить программу гуманитарного разминирования украинских территорий.

DraganFly основана в Канаде в 1998 году. Компания специализируется на разработке и создании различных дронов, программным обеспечением, предоставляют услуги, где нужно задействовать БПЛА, и другими направлениями. С помощью беспилотников компании уже удавалось отыскать пропавших без вести туристов, потерявшихся в лесах Новой Шотландии. БПЛА DraganFly использовался для сбора доказательств в ходе расследования убийства в Северной Америке. А также был признан первым в мире БПЛА, спасшим жизнь человеку. В 2021 году компания начала торговаться на фондовой бирже NASDAQ под тикером “DPRO”.

Как с помощью БПЛА можно разминировать территории

Yellow-Blue совместно с DraganFly благодаря технологиям на базе искусственного интеллекта могут обеспечить дистанционную разведку и маркировку обнаруженных взрывоопасных предметов с применением дронов перед разминированием.

Дрон имеет датчики и камеры, благодаря которым за 1 минуту он может просканировать 1 гектар земли. Глубина исследования составляет 3 метра под землей. Датчики выявляют металлические предметы, а камера - пластик.

Всего компания имеет 7 разных камер, которые можно использовать при инспектировании территорий. Со временем в компании хотят увеличить количество датчиков на дроне, чтобы в конечном итоге получить как можно больше информации. Также в разработке компании датчик, который выявляет наличие взрывчатки.

Для более точного результата технологию лучше использовать на открытой местности, однако его также можно применять для разведки сел, лесов и водных полей.

После исследования территории можно выявить наличие взрывоопасных предметов практически на 100%.

После полета дрона в течении 10-24 часов часов формируется карта с геоданными, где находятся мины или снаряды. Также можно сформировать карту в формате 2D.

По результатам тестового запуска дрона компании DraganFly на полигоне в Киевской области удалось выявить несколько взрывоопасных предметов. Для анализа и создания этой карты специалистам потребовалось 10 часов.

По словам главы комитета верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования Олега Бондаренко, после тестового запуска беспилотника специалисты ГСЧС будут анализировать данные, которые удалось получить в ходе инспектирования. После чего будет приниматься решение на каких условиях сотрудничать с компанией.

Благодаря этому дрону мы сможем получать карты для того, чтобы быстрее и безопасней выполнять задачи по разминированию, а также четко понимать куда можно или нельзя заходить нашим гражданам. Такой дрон еще не использовался ГСЧС. Я думаю, что мы будем покупать их, а часть сможем получить как гуманитарную помощь. Олега Бондаренко Главы комитета верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования

В DraganFly подчеркнули, что обучение украинских саперов займет всего один день, после чего украинские специалисты смогут сами управлять машиной. При этом несколько специалистов DraganFly хотят остаться в Украине, чтобы помогать разминировать украинские земли.