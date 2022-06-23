Россияне захватили еще два населенных пункта в Луганской области (ФОТО)

Армия Российской Федерации 22 июня оккупировала Лоскутовку и Рай-Александровку в Луганской области. В Лисичанске один человек убит и трое ранены.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, со вчерашнего дня Лоскутовка и Рай-Александровка оккупированы российским врагом.

"Впрочем, мы продолжаем сдерживать россиян в Северодонецке и Сиротино, отбиваем атаки от Золотого и Волчеяровки. Оккупанты уничтожают промышленность в Северодонецке", - рассказал Гайдай.

Отмечается, что россияне обстреляли территории кирпичного завода, "Стеклопластика", а также завода химического не стандартизированного оборудования. Также повреждено здание ІІ проходной "Азота".

В частности, несколько раз в течение 22 июня оккупантами был обстрелян Лисичанск. Зафиксированы разрушения в одной из школ города.

"За день получили троих раненых, которых госпитализировали в больницы Краматорска и Павлограда. Позавчера поздно вечером найдено тело мужчины без признаков жизни с поражениями, полученными во время обстрелов", - проинформировал глава ОВА.

За прошедшие сутки российская армия разрушила восемь домов в Новоивановке, восемь в Горном и девять в Золотом. Также россияне нанесли авиаудары по Верхнекаменцу, Северодонецку и Сиротиному, авиационно-ракетные удары – по Горному.

Напомним, российская армия пытается возобновить наступление в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск, применяя тяжелые огнеметные системы. Также ведут наступательные действия с целью оцепления ВСУ в районе Лисичанска и блокируют основные логистические пути.