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Российские войска 6 раз ударили по Криворожскому району Днепропетровской области
Российская армия продолжает обстреливать Днепропетровскую область. Утром 23 июня оккупанты 6 раз ударили по Криворожскому району.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Враг 6 раз ударил по Криворожскому району. Коварно попал по жилым кварталам", - отметил он.
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Есть разрушение жилья. Город частично без света и воды.
На улицах после обстрела остались кассетные боеприпасы. Спасатели увели людей в безопасные места. Сейчас работают пиротехники. К настоящему времени уже обнаружено 16 кассетных элементов.
"Прошу местных быть осмотрительными. И ни при каких условиях не трогать подозрительные предметы", - подчеркнул Резниченко.
Отметим, ночью 21 июня российские военные обстреляли с артиллерии Днепропетровскую область.
Также российские войска 18 июня нанесли ракетные удары по топливной инфраструктуре в Новомосковском районе Днепропетровской области. В ночь на 19 июня во время тушения пожара на нефтебазе в Новомосковском районе взорвался резервуар с топливом.