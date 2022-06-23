Российские войска 6 раз ударили по Криворожскому району Днепропетровской области

Российская армия продолжает обстреливать Днепропетровскую область. Утром 23 июня оккупанты 6 раз ударили по Криворожскому району.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Враг 6 раз ударил по Криворожскому району. Коварно попал по жилым кварталам", - отметил он.

В Апостолове ранены два человека. Их госпитализировали.

Есть разрушение жилья. Город частично без света и воды.

На улицах после обстрела остались кассетные боеприпасы. Спасатели увели людей в безопасные места. Сейчас работают пиротехники. К настоящему времени уже обнаружено 16 кассетных элементов.

"Прошу местных быть осмотрительными. И ни при каких условиях не трогать подозрительные предметы", - подчеркнул Резниченко.

Отметим, ночью 21 июня российские военные обстреляли с артиллерии Днепропетровскую область.

Также российские войска 18 июня нанесли ракетные удары по топливной инфраструктуре в Новомосковском районе Днепропетровской области. В ночь на 19 июня во время тушения пожара на нефтебазе в Новомосковском районе взорвался резервуар с топливом.