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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область
Ночью 21 июня российские военные обстреляли с артиллерии Днепропетровскую область. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
"Ночью нас снова обстреляли. По Криворожскому району враг ударил из артиллерии. Попал по двум селам Зеленодольской общины. К счастью, никто не пострадал. В других районах области сейчас спокойно", — написал он.
Напомним, в ночь с 19 на 20 июня оккупанты обстреляли с артиллерии Криворожский район Днепропетровской области.
российские войска 18 июня нанесли ракетные удары по топливной инфраструктуре в Новомосковском районе Днепропетровской области.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В ночь на 19 июня во время тушения пожара на нефтебазе в Новомосковском районе взорвался резервуар с топливом. Один спасатель погиб.