Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

Ночью 21 июня российские военные обстреляли с артиллерии Днепропетровскую область. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Ночью нас снова обстреляли. По Криворожскому району враг ударил из артиллерии. Попал по двум селам Зеленодольской общины. К счастью, никто не пострадал. В других районах области сейчас спокойно", — написал он.

Напомним, в ночь с 19 на 20 июня оккупанты обстреляли с артиллерии Криворожский район Днепропетровской области.

 российские войска 18 июня нанесли ракетные удары по топливной инфраструктуре в Новомосковском районе Днепропетровской области.

В ночь на 19 июня во время тушения пожара на нефтебазе в Новомосковском районе взорвался резервуар с топливом. Один спасатель погиб.

Автор:
Степан Крьока