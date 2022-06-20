Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

В ночь с 19 на 20 июня оккупанты обстреляли с артиллерии Криворожский район Днепропетровской области. Об этом на своем телеграм-канале написал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

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"Ночь с обстрелами. Враг ударил из артиллерии по Криворожскому району. В Великой Костромке сгорел дом. Люди не пострадали. В Новомосковском районе спасатели вторые сутки продолжают бороться с пожаром, произошедшим из-за ракетной атаки", - написал он.

Напомним, 19 июня, во время тушения пожара из-за ракетного удара армии страны-агрессора на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом. Один спасатель погиб.