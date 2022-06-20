Окупанти обстріляли Дніпропетровську область

У ніч із 19 на 20 червня окупанти обстріляли з артилерії Криворізький район Дніпропетровської області. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

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"Ніч з обстрілами. Ворог ударив з артилерії по Криворізькому району. У Великій Костромці згорів будинок. Люди не постраждали. У Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку", - написав він.

Нагадаємо, 19 червня, під час гасіння пожежі через ракетний удар армії країни-агресора на нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області вибухнув резервуар із паливом. Один рятувальник загинув.