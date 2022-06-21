Окупанти обстріляли Дніпропетровську область

Вночі 21 червня російські військові обстріляли з артилерії Дніпропетровську область. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

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"Вночі нас знову обстріляли. По Криворізькому району ворог ударив з артилерії. Поцілив по двох селах Зеленодольської громади. На щастя, ніхто не постраждав. В інших районах області на цю хвилину спокійно", - написав він.

Нагадаємо, у ніч із 19 на 20 червня окупанти обстріляли з артилерії Криворізький район Дніпропетровської області.

російські війська 18 червня завдали ракетних ударів по паливній інфраструктурі в Новомосковському районі Дніпропетровської області.

У ніч проти 19 червня під час гасіння пожежі на нафтобазі в Новомосковському районі вибухнув резервуар з паливом. Один рятувальник загинув.