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Армия РФ продолжает обстреливать Днепропетровскую область

Армия РФ продолжает обстреливать Днепропетровскую область

Россияне вновь обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. В одном из сел в результате обстрела нет света, зафиксированы разрушения. 

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Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. 

По его словам, враг несколько раз обстрелял Апостоловскую и Зеленодольскую громады области. По предварительным данным, люди не пострадали. 

В результате обстрела в Великой Костромке есть разрушения. В селе нет света. 

Как сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, также из-за разрушения коммуникаций в Великой Костромке нет газа. Сколько повреждено домов - уточняется.

В Апостоловской громаде, по его данным, враг попал по полю. 

Отметим, ночью 21 июня российские военные обстреляли с артиллерии Днепропетровскую область. 

Также российские войска 18 июня нанесли ракетные удары по топливной инфраструктуре в Новомосковском районе Днепропетровской области. В ночь на 19 июня во время тушения пожара на нефтебазе в Новомосковском районе взорвался резервуар с топливом.

Автор:
Светлана Манько