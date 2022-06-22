Армія РФ продовжує обстрілювати Дніпропетровську область

Росіяни знов обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. В одному із сіл внаслідок обстрілу немає світла, зафіксовано руйнування.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

За його словами, ворог кілька разів обстріляв Апостолівську та Зеленодольську громади області. За попередніми даними, люди не постраждали.

Внаслідок обстрілу у Великій Костромі є руйнування. У селі немає світла.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, також через руйнування комунікацій у Великій Костромі немає газу. Скільки пошкоджено будинків – уточнюється.

В апостолівській громаді, за його даними, ворог потрапив по полю.

Зазначимо, що вночі 21 червня російські військові обстріляли з артилерії Дніпропетровську область.

Також російські війська 18 червня завдали ракетних ударів по паливній інфраструктурі в Новомосковському районі Дніпропетровської області. У ніч проти 19 червня під час гасіння пожежі на нафтобазі в Новомосковському районі вибухнув резервуар з паливом.