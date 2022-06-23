Россияне пытаются оцепить Лисичанск и взять под полный контроль Северодонецк, - Генштаб

Российская армия пытается восстановить наступление в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск, применяя тяжелые огнеметные системы. Также ведут наступательные действия с целью оцепления ВСУ в районе Лисичанска и блокируют основные логистические пути.

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Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в период 22 июня – 1 июля в Гомельской области, вблизи государственной границы с Украиной, будет продолжаться мобилизационное обучение армии Беларуси, во время которого планируется отработать призыв военнообязанных запаса.

"В рамках мероприятий боевой подготовки также проводятся учения с подразделениями сил специальных операций Беларуси с привлечением инструкторов вооруженных сил Российской Федерации. Основное внимание уделяется ведению диверсионно-разведывательной деятельности", - говорится в сообщении.

В частности, россияне продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг содержит до трех батальонных тактических групп из состава 1 танковой армии и подразделения воздушно-десантных войск. Совершенствует оборонные позиции в районе населенного пункта Теткино Курской области, а также продолжает обстрелы подразделений ВСУ в приграничных районах Сумской области.

Также подразделения противника основные усилия сосредотачивают на недопущении выхода украинских военных в тыл действующей на Славянском направлении группировки оккупантов. Противник вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Байрак и Рубежное.

На Славянском направлении группировки РФ сосредоточены на улучшении тактического положения и выявлении слабых мест в обороне ВСУ, пытаясь создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

С целью усиления группировки войск в районе Изюма противник переместился в два танковых подразделения. Оккупанты планируют применить тяжелые огнеметные системы на Славянском направлении.

Кроме этого, оккупанты стремятся установить полный контроль над Северодонецком и Сиротиным. Ведут наступательные действия с целью оцепления ВСУ в районе Лисичанска и блокируют основные логистические пути. Россияне уже взяли под контроль населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка. Осуществляют подготовительные мероприятия к форсированию реки Северский Донец.

На Бахмутском направлении оккупанты ведут наступательные действия в направлениях населенных пунктов Золотое и Волчеяровка. Пытаются завладеть высотами в районе Берестового с целью установления контроля над трассой Бахмут – Лисичанск.

Для усиления группировки на указанном направлении в район населенного пункта Новотошковское враг перебросил в одну батальонную тактическую группу из состава Центрального военного округа.

Как отметили в Генштабе, оккупанты сосредоточились на недопущении проведения украинскими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Осуществляют инженерное оборудование позиций.

В Николаевском направлении враг развернул в определенных районах артиллерийские подразделения. В дальнейшем не исключаются попытки ведения штурмовых действий в направлениях Киселевка – Посад-Покровское и Александровка – Лупарево с целью выхода на административные границы Херсонской области.

На Криворожском направлении агрессор осуществляет инженерное усовершенствование позиций. Корабли черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и разведке. Агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" (суммарный залп - до 40 ракет).

"Наши подразделения продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях. Украинские защитники наносят урон российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним, что вечером 22 июня украинские защитники отбили штурм в районе Новобахмутовки Донецкой области и заставили оккупантов отступить.