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ВСУ отразили штурм и заставили россиян отступить в районе Новобахмутовки
Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал в Facebook вечернюю сводку главных событий на фронте по итогам 22 июня. В частности, стало известно, что украинские защитники отбили штурм в районе Новобахмутовки Донецкой области и заставили оккупантов отойти.
Также в Генштабе сообщили о ситуации на других направлениях. Отметим, что в Донецкой области российские войска пытаются продвинуться в направлении Бахмута.
На Северском направлении враг из ствольной артиллерии обстрелял Турья, Миропольское и Славгородское Сумской области.
На Слобожанском направлении ВС РФ пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений в районе Славянска. Для этого оккупанты задейстовали ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Богородичное, Новая Дмитровка, Новопавловка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснополье, Вернополье, Ридне, Червоне, Шнурки, Червона Поляна, Карнауховка, Большая Камышеваха, Новая Дмитров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На Харьковском направлении захватчики продолжают обстреливать села и города, в том числе Харьков. Как отметили в Генштабе, на этом направлении враг ведет боевые действия по сдерживанию подразделений Сил обороны Украины и недопущению их выхода к государственной границе.
На Северодонецком направлении противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Северодонецк и Сиротино. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк.
На Бахмутском направлении враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Клиново и Вершина и авиационно-ракетных ударов недалеко от Часового Яра, Новолуганского и Горного.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг пытается не допустить перебрасывание подразделений ВСУ на другие направления.
На Южнобужском направлении противник также пытается не допустить продвижение подразделений украинских войск в глубь захваченной территории. Оккупанты здесь проводят инженерное оборудование позиций, ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии.
На других направлениях обстановка существенно не менялась.
Отметим, что армия Российской Федерации пытается установить полный контроль над Северодонецком в Луганской области. В городе продолжаются уличные бои, оккупанты также приближаются к Лисичанску.