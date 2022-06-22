ВСУ отразили штурм и заставили россиян отступить в районе Новобахмутовки

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал в Facebook вечернюю сводку главных событий на фронте по итогам 22 июня. В частности, стало известно, что украинские защитники отбили штурм в районе Новобахмутовки Донецкой области и заставили оккупантов отойти.

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Также в Генштабе сообщили о ситуации на других направлениях. Отметим, что в Донецкой области российские войска пытаются продвинуться в направлении Бахмута.

На Северском направлении враг из ствольной артиллерии обстрелял Турья, Миропольское и Славгородское Сумской области.

На Слобожанском направлении ВС РФ пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений в районе Славянска. Для этого оккупанты задейстовали ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Богородичное, Новая Дмитровка, Новопавловка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснополье, Вернополье, Ридне, Червоне, Шнурки, Червона Поляна, Карнауховка, Большая Камышеваха, Новая Дмитров.

На Харьковском направлении захватчики продолжают обстреливать села и города, в том числе Харьков. Как отметили в Генштабе, на этом направлении враг ведет боевые действия по сдерживанию подразделений Сил обороны Украины и недопущению их выхода к государственной границе.

На Северодонецком направлении противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Северодонецк и Сиротино. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Клиново и Вершина и авиационно-ракетных ударов недалеко от Часового Яра, Новолуганского и Горного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг пытается не допустить перебрасывание подразделений ВСУ на другие направления.

На Южнобужском направлении противник также пытается не допустить продвижение подразделений украинских войск в глубь захваченной территории. Оккупанты здесь проводят инженерное оборудование позиций, ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии.

На других направлениях обстановка существенно не менялась.

Отметим, что армия Российской Федерации пытается установить полный контроль над Северодонецком в Луганской области. В городе продолжаются уличные бои, оккупанты также приближаются к Лисичанску.