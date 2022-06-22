ЗСУ відбили штурм і змусили росіян відступити в районі Новобахмутівки

Генштаб Збройних сил України опублікував у Facebook вечірнє зведення головних подій на фронті за підсумками 22 червня. Зокрема, стало відомо, що українські захисники відбили штурм у районі Новобахмутівки Донецької області та змусили окупантів відступити.

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Також у Генштабі повідомили про ситуацію на інших напрямках. Зазначимо, що на Донеччині російські війська намагаються просунутися у напрямку Бахмута.

На Сіверському напрямку ворог із ствольної артилерії обстріляв Тур'я, Миропільське та Славгородське Сумської області.

На Слобожанському напрямі ЗС РФ намагаються покращити тактичне становище своїх підрозділів у районі Слов'янська. Для цього окупанти задіяли ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Богородичне, Нова Дмитрівка, Новопавлівка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснопілля, Вернопілля, Рідне, Червоне, Шнурки, Червона Поляна, Карнаухівка, Велика Камишева,

На Харківському напрямку загарбники продовжують обстрілювати села та міста, зокрема Харків. Як зазначили в Генштабі, на цьому напрямку ворог веде бойові дії для стримування підрозділів Сил оборони України та недопущення їхнього виходу до державного кордону.

На Сєвєродонецькому напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Верхньокаменка, Сєвєродонецьк та Сиротине. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Берестове, Яківлі, Клиново та Вершина та авіаційно-ракетних ударів недалеко від Часового Яру, Новолуганського та Гірського.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог намагається не допустити перекидання підрозділів ЗСУ на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку противник також намагається не допустити просування підрозділів українських військ у глиб захопленої території. Окупанти тут проводять інженерне обладнання позицій, ведуть вогонь із ствольної та реактивної артилерії.

На інших напрямах ситуація істотно не змінювалася.

Зазначимо, що армія Російської Федерації намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком у Луганській області. У місті продовжуються вуличні бої, окупанти також наближаються до Лисичанська.