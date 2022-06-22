В селі на Харківщині через обстріл загинули п'ять мирних мешканок - РВА

Внаслідок російського мінометного обстрілу села Пришиб Донецької громади Харківської області вдень 22 червня загинули п'ять мирних мешканок, які перебували біля під'їзду будинку.

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Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на начальника Ізюмської районної військової адміністрації Степана Масельського. За його словами, ситуація в Ізюмському районі дуже напружена, і особливо загострення відчувається в останні дні.

"Сьогодні в селі Пришиб внаслідок мінометного обстрілу населеного пункту загинуло п'ять мирних жителів — всі жінки. У момент обстрілу вони перебували біля під'їзду будинку. Це за сьогодні. Щодо поранених інформації немає. Також невідомо, чи є серед постраждалих діти", — сказав Масельський.

Зазначимо, що про обстріл Пришибу повідомили й у Генеральному штабі Збройних сил України. Крім цього, згідно з інформацією у останньому зведенні, на Слобожанському напрямку противник застосовував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Богородичне, Нова Дмитрівка, Новопавлівка, Курулька, Долина, Краснопілля, Вірнопілля, Рідне, Червоне, Шнурки, Червона Поляна, Карнаухівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Семиланне.

Крім того, на Харківському напрямку ворог здійснив артобстріли в районах населених пунктів Байрак, Перемога, Коробочкине, Шевелівка, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Шестакове, Петрівка, Руська Лозова, Хрестище, Кулиничі, Уди, Старий Салтів, Верхній Салтів, Питомник, Ртищівка, Печеніги, а також самого міста Харків.

Нагадаємо також, внаслідок російських обстрілів Харківської області напередодні загинули щонайменше 15 мирних мешканців і ще 18 отримали поранення. Зокрема, у селі Уди Золочівської громади загинули три жінки, а ще шестеро осіб загинули під час обстрілу Чугуєва, що прийшовся територією автовокзалу.