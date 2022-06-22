Армія РФ обстріляла Чугуїв Харківської області

22 червня російські військові обстріляли Чугуїв на Харківщині. Є загиблий та поранений.

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Про це повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

За її словами, загинула одна людина. Ще один цивільний отримав поранення.

Нагадаємо, шестеро людей загинули та ще шість цивільних осіб отримали осколкові поранення внаслідок артилерійських обстрілів Чугуєва Харківської області з боку окупантів близько 18:00 21 червня.