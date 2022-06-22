Армия РФ обстреляла Чугуев Харьковской области

22 июня российские военные обстреляли Чугуев Харьковской области. Есть погибший и раненный.

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Об этом сообщила советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

По ее словам, погиб один человек. Еще один получил ранения.

Напомним, шесть человек погибли и еще шесть гражданских лиц получили осколочные ранения в результате артиллерийских обстрелов Чугуева Харьковской области со стороны оккупантов около 18:00 21 июня.