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Через ворожий обстріл у Харкові згорів великий склад, за день в регіоні вже 15 загиблих

Через ворожий обстріл у Харкові згорів великий склад, за день в регіоні вже 15 загиблих
Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

Через російський артилерійський обстріл Індустріального району Харкова вдень 21 червня сталося декілька пожеж, найбільша з яких у складській будівлі. Внаслідок розривів російських боєприпасів загинули щонайменше четверо людей, ще 10 були поранені.

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Як повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Харківській області, на час прибуття рятувальних підрозділів вогонь встиг поширитись на площу біля 3000 квадратних метрів.

Лише в цю складську будівлю влучило декілька ворожих снарядів, що й зумовило стрімке поширення полум'я на значну площу. О 18:15 пожежу було ліквідовано. До гасіння було залучено 14 одиниць техніки та біля 60 чоловік особового складу ДСНС.

Фото 2 — Через ворожий обстріл у Харкові згорів великий склад, за день в регіоні вже 15 загиблих
Фото: ГУ ДСНС у Харківській області
Фото 3 — Через ворожий обстріл у Харкові згорів великий склад, за день в регіоні вже 15 загиблих
Фото: ГУ ДСНС у Харківській області
Фото 4 — Через ворожий обстріл у Харкові згорів великий склад, за день в регіоні вже 15 загиблих
Фото: ГУ ДСНС у Харківській області
Фото 5 — Через ворожий обстріл у Харкові згорів великий склад, за день в регіоні вже 15 загиблих
Фото: ГУ ДСНС у Харківській області
Фото 6 — Через ворожий обстріл у Харкові згорів великий склад, за день в регіоні вже 15 загиблих
Фото: ГУ ДСНС у Харківській області

Натомість начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що за наслідками російських обстрілів Харкова у вівторок поранено вже 11 осіб, а загиблих вже п'ятеро.

Ще три мирних мешканця загинули сьогодні внаслідок обстрілу села Уди Золочівської громади. Крім того, під час обстрілу в селі Безруки Дергачівської громади загинула 8-річна дівчинка, а її мати отримала поранення.

За останніми даними керівника області, загалом по регіону за день загинули вже 15 людей, а 16 були поранені. Зокрема, увечері окупанти обстріляли Чугуївську громаду: за попередніми даними, там знайдено 6 загиблих та 4 поранених.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов