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Из-за вражеских обстрелов в Харькове сгорел большой склад, за день в регионе уже 15 погибших

Из-за вражеских обстрелов в Харькове сгорел большой склад, за день в регионе уже 15 погибших
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Из-за российского артиллерийского обстрела Индустриального района Харькова днем 21 июня произошло несколько пожаров, самый крупный из которых - в складском здании. В результате разрывов российских боеприпасов погибли по меньшей мере четыре человека, еще 10 были ранены.

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Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, на момент прибытия спасательных подразделений огонь успел распространиться на площадь около 3000 квадратных метров.

Отмечается, что в это складское здание попало сразу несколько вражеских снарядов, что и обусловило стремительное распространение пламени на значительную площадь. В 18:15 пожар был ликвидирован. К тушению были привлечены 14 единиц техники и около 60 человек личного состава ГСЧС.

Фото 2 — Из-за вражеских обстрелов в Харькове сгорел большой склад, за день в регионе уже 15 погибших
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото 3 — Из-за вражеских обстрелов в Харькове сгорел большой склад, за день в регионе уже 15 погибших
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото 4 — Из-за вражеских обстрелов в Харькове сгорел большой склад, за день в регионе уже 15 погибших
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото 5 — Из-за вражеских обстрелов в Харькове сгорел большой склад, за день в регионе уже 15 погибших
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото 6 — Из-за вражеских обстрелов в Харькове сгорел большой склад, за день в регионе уже 15 погибших
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В свою очередь, начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщил, что по результатам российских обстрелов Харькова во вторник ранены уже 11 человек, а погибших уже пятеро.

Еще три мирных жителя погибли сегодня в результате обстрела села Уды Золочевской общины. Кроме того, при обстреле в селе Безруки Дергачевской общины погибла 8-летняя девочка, а ее мать получила ранения.

По последним данным руководителя области, всего по региону за день погибли уже 15 человек, а 16 были ранены. В частности, вечером оккупанты обстреляли Чугуевскую общину: по предварительным данным, там найдено 6 погибших и 4 раненых.

Автор:
Тимофей Беспятов