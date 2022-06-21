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Из-за вражеских обстрелов в Харькове сгорел большой склад, за день в регионе уже 15 погибших
Из-за российского артиллерийского обстрела Индустриального района Харькова днем 21 июня произошло несколько пожаров, самый крупный из которых - в складском здании. В результате разрывов российских боеприпасов погибли по меньшей мере четыре человека, еще 10 были ранены.
Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, на момент прибытия спасательных подразделений огонь успел распространиться на площадь около 3000 квадратных метров.
Отмечается, что в это складское здание попало сразу несколько вражеских снарядов, что и обусловило стремительное распространение пламени на значительную площадь. В 18:15 пожар был ликвидирован. К тушению были привлечены 14 единиц техники и около 60 человек личного состава ГСЧС.
В свою очередь, начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщил, что по результатам российских обстрелов Харькова во вторник ранены уже 11 человек, а погибших уже пятеро.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Еще три мирных жителя погибли сегодня в результате обстрела села Уды Золочевской общины. Кроме того, при обстреле в селе Безруки Дергачевской общины погибла 8-летняя девочка, а ее мать получила ранения.
По последним данным руководителя области, всего по региону за день погибли уже 15 человек, а 16 были ранены. В частности, вечером оккупанты обстреляли Чугуевскую общину: по предварительным данным, там найдено 6 погибших и 4 раненых.