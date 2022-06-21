Россияне снова обстреляли Харьков: есть пострадавшие и погибшие

Российская армия снова обстреляла жилые районы Харькова. В Индустриальном районе пострадали семеро гражданских.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, были зафиксированы обстрелы в Индустриальном районе. По предварительным данным, 7 пострадавших гражданских.

Позже советница председателя Харьковского областного совета Наталья Попова сообщила, что в результате обстрела есть погибшие, среди которых есть ребенок.

"В результате обстрела россиянами Харькова на сегодня: ранены 10, погибло 4 человека", - написала она в Facebook.

Также Олег Синегубов призвал харьковчан быть максимально осторожными и без необходимости не находиться на улицах, ведь сейчас это очень опасно.

Напомним, российские оккупанты в течение 20 июня обстреливали Киевский, Индустриальный, Салтовский и Немышлянский районы Харькова. В результате российских ударов существенно повреждено здание одного из образовательных учреждений, помещение разрушено на 40%.