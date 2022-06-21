Росіяни знову обстріляли Харків: є постраждалі та загиблі

Російська армія знову обстріляла житлові райони Харкова. В Індустріальному районі постраждали семеро цивільних.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, були зафіксовані обстріли в Індустріальному районі. За попередніми даними, 7 постраждалих цивільних.

Пізніше радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова повідомила, що внаслідок обстрілу є загиблі, серед яких є дитина.

"В результаті обстрілу росіянами Харкова на сьогодні: поранено 10, загинуло 4 особи", - написала вона у Facebook.

Також Олег Синєгубов закликав харків’ян бути максимально обережними та без необхідності не перебувати на вулицях, адже зараз це вкрай небезпечно.

Нагадаємо, російські окупанти протягом 20 червня обстрілювали Київський, Індустріальний, Салтівський та Немишлянський райони Харкова. Внаслідок російських ударів суттєво пошкоджено будівлю одного з освітніх закладів, приміщення зруйноване на 40%.