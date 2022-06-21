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У Київському районі Харкова росіяни обстріляли освітню установу, її знищено на 40% - голова ОВА
Російські окупанти протягом доби обстрілювали Київський, Індустріальний, Салтівський та Немишлянський райони Харкова.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
“Вночі у Київському районі Харкова внаслідок російських ударів суттєво пошкоджено будівлю одного із освітніх закладів, приміщення зруйноване на 40%. У Салтівському районі зазнало обстрілу транспортне підприємство. Виникла пожежа, поранений працівник”, - розповів Синєгубов.
Він наголосив, що в Ізюмі триває ліквідація пожежі на газопереробному підприємстві, яку спричинили обстріли окупантів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
“По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський райони. Загалом за добу по області 3 загиблих, 7 людей поранені, усім надається медична допомога”, - додав він.
Зокрема, на лінії зіткнення в області тривають бойові дії. На Харківському напрямку росіяни намагаються утримати зайняті рубежі та не допустити виходу ЗСУ в тил російському угрупуванню, що діє на Слов'янському напрямку. В районі Ізюму тривають бої, українські захисники відбивають атаки ворога та надійно тримають свої позиції.
Нагадаємо, що 20 червня внаслідок російських обстрілів загинуло троє мешканців Харківської області. Також є влучання в промислову зону, в заклади освіти. Так само ворог б'є по Чугуєву, Лозовій, по Золочівській та Дергачівських громадах.