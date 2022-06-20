Росія посилила обстріли Харківщини: за день троє загиблих - ОВА

20 червня внаслідок російських обстрілів загинуло троє мешканців Харківської області. Як повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, це 65-річна жінка у селищі Кутузівка під Харковом, а також 61-річна жінка та 49-річний чоловік у Балаклії.

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"В останні дні російські окупанти, які не можуть досягти успіху в боях проти ЗСУ на Харківщині, посилили обстріли обласного центру та інших населених пунктів. Ми фіксуємо удари з систем РСЗО по Київському, Шевченківському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова. Також ворог завдає ударів по Харкову та області ракетами", - розповів він.

За словами Синєгубова, є влучання в промислову зону, в заклади освіти. Так само ворог б'є по Чугуєву, Лозовій, по Золочівській та Дергачівських громадах.

Крім цього, внаслідок денних обстрілів Індустріального району Харкова було поранено двох людей. За словами Синєгубова, кілька останніх днів обстріли облцентру фіксуються в проміжок часу між 23:00 та 00:00 годин, але в понеділок артобстріли тривали протягом дня.

"Попри обстріли люди продовжують повертатися до Харкова. За попередніми даними, у місті вже проживають біля 700 тисяч. Це майже половина харків'ян. Наголошую, що безпека у Харкові досить умовна, на вулицях перебувати все ще небезпечно, у будь-який час може прилетіти до будь-якого подвір'я. Необхідно дослухатися до сигналів тривоги та не перебувати без потреби на вулицях", - наголосив він.

Стосовно можливого нового наступу росіян на Харків керівник ОВА також додав, що постійно фіксується накопичення та переміщення військ на кордоні з Харківською областю.

"Із 24 лютого ми чітко розуміємо, що Харків і область для ворога є принциповими, особливо враховуючи те, як ми його тут зустріли. І ми робимо усе можливе, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв. Я щодня зустрічаюся з нашими військовими і бачу, що у них вистачає і мотивації, і духу, і навичок, щоб тримати свої позиції та відсувати ворога подалі від Харкова", - підкреслив чиновник.

За його словами, "якщо ми не одразу озвучуємо всі успіхи ЗСУ, це не означає, що їх немає": так, буквально вчора на Харківщині росіяни намагалися атакувати бійців 92-ї окремої механізованої бригади, але отримали відсіч.

"Наші знищили 23 окупантів, поранивши ще 50 та знешкодивши 10 одиниць техніки. Військові роблять свою справу, і роблять її професійно, захищаючи нас від російського окупанта. Від цивільних громадян просимо витримки, уваги до повітряних тривог та віри в Збройні сили!" - написав керівник ОВА.