В Киевском районе Харькова россияне обстреляли образовательное учреждение, оно уничтожено на 40% - глава ОВА

Российские оккупанты в течение суток обстреливали Киевский, Индустриальный, Салтовский и Немышлянский районы Харькова.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

“Ночью в Киевском районе Харькова в результате российских ударов существенно повреждено здание одного из образовательных учреждений, помещение разрушено на 40%. В Салтовском районе обстреляли транспортное предприятие. Возник пожар, ранен работник”, - рассказал Синегубов.

Он отметил, что в Изюме продолжается ликвидация пожара на газоперерабатывающем предприятии, вызванном обстрелами оккупантов.

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“По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский районы. Всего за сутки по области 3 погибших, 7 человек ранены, всем оказывается медицинская помощь”, - добавил он.

В частности, на линии столкновения в области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении россияне пытаются удержать занятые рубежи и не допустить выхода ВСУ в тыл действующей на Славянском направлении российской группировке. В районе Изюма продолжаются бои, украинские защитники отбивают атаки врага и надежно удерживают свои позиции.

Напомним, что 20 июня в результате российских обстрелов погибли три жителя Харьковской области. Также есть попадания в промышленную зону, в учебные заведения. Также враг бьет по Чугуеву, Лозовой, по Золочевской и Дергачевской общинам.