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Оккупанты обстреляли восточную часть Харькова
Российские военные обстреляли восточную часть Харькова. Об этом на своем телеграм-канале сообщает “Суспильне Харьков”.
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Согласно сообщению, в 14:40 в городе прогремели взрывы. Под обстрел попала восточная часть Харькова.
В свою очередь местное издание "Объектив" сообщает, что из-за обстрелов в городе перепады электричества.
Напомним, ранее 20 июня в Одессе прогремели взрывы, из-за чего в городе и области объявлена воздушная тревога.Подписывайтесь на наш YouTube канал