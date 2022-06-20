Оккупанты обстреляли восточную часть Харькова

Российские военные обстреляли восточную часть Харькова. Об этом на своем телеграм-канале сообщает “Суспильне Харьков”.

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Согласно сообщению, в 14:40 в городе прогремели взрывы. Под обстрел попала восточная часть Харькова.

В свою очередь местное издание "Объектив" сообщает, что из-за обстрелов в городе перепады электричества.

Напомним, ранее 20 июня в Одессе прогремели взрывы, из-за чего в городе и области объявлена воздушная тревога.