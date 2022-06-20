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- Війна Війна
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- Події
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Окупанти обстріляли східну частину Харкова
Російські військові обстріляли східну частину Харкова. Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє “Суспільне Харків”.
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Згідно з повідомленням, о 14:40 у місті прогриміли вибухи. Під обстріл потрапила східна частина Харкова.
У свою чергу місцеве видання "Об'єктив" повідомляє, що через обстріл у місті перепади електрики.
Нагадаємо, раніше 20 червня в Одесі прогриміли вибухи, через що в місті та області оголошено повітряну тривогу.Підписуйтеся на наш YouTube канал