Харків знову став прифронтовим містом, - Арестович

Найближчим часом російські окупанти обстрілюватимуть Харків, оскільки він знову став прифронтовим містом.

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Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".

"Існує цілком реальна загроза Харкову. Справа в тому, що на кордоні в Бєлгородській області зібрано пристойну збірну російську солянку, десь 5-7 БТг, які були введені на цей напрямок, і можуть завдати Харкову великих неприємностей", - зазначив Арестович.

Він запевнив, що російські війська не візьмуть місто, але можуть просунутися ближче, що поставить місто під загрозу масованих ударів артилерією.

Також країна-агресор Росія тримає на цьому напрямі кілька штурмовиків та гелікоптерів.

"Тому Харків знову став прифронтовим містом. Він не надто переставав ним бути, але був період, коли ми вийшли до кордону, рушили на Печенізьке водосховище, але зараз ми відкотилися, і по Харкову б'ють польовою артилерією, і ця ситуація може погіршитися", - наголосив Арестович.

Він підкреслив, що харків'янам слід бути обережними, оскільки обстріли може призвести до нових жертв серед мирного населення.

Арестович також дав пояснення зростанням ракетних ударів країни-агресора РФ по мирних містах.

"За останні 3 доби ми знищили не менше 7 артскладів, що вкрай нервує противника. Вони нам мстять, завдають ударів по містах", - зазначив радник голови ОПУ.

Раніше Арестович заявив, що просування росіян у Харківській області призвело до того, що адміністративний центр регіону знову опинився у зоні досяжності ствольної артилерії російської армії.