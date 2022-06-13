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Харьков вновь оказался в зоне досягаемости ствольной артиллерии россиян, — Арестович
Продвижение россиян в Харьковской области привело к тому, что административный центр региона снова оказался в зоне досягаемости ствольной артиллерии российской армии.
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".
"На Харьковском направлении маленькая "зрада" – оккупанты радостно продвигаются потихоньку. Берут населенные пункты в серой зоне, которые мы особо не удерживали" – сказал Арестович.
Он не уточнил, какие именно населенные пункты враг взял под контроль. При этом Арестович отметил, что россияне снова регулярно обстреливают Харьков с новых позиций.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Плохие новости для харьковчан - по городу начала бить ствольная артиллерия, бьёт непрерывно дней пять-шесть. Постоянно несём потери. До этого били "Ураганами" и "Смерчами" с российской территории, а сейчас опять ствольная пошла", — добавил советник главы ОП.
Отметим, что сотни мирных жителей погибли в Харькове в результате применения российской армией кассетных бомб и неуправляемых ракет. Сообщается, что Amnesty International опросил около 160 харьковчан, среди которых пострадавшие от обстрелов, свидетели, родные жертв, а также врачи, и задокументировали по меньшей мере 28 случаев неизбирательных ударов по Харькову со стороны России.