В Харьковской области россияне обстреляли детский лагерь (ФОТО)

В ночь с 11 на 12 июня 2022 года в результате обстрела российскими войсками были повреждены три корпуса оздоровительного детского лагеря в Чугуевском районе.

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Как сообщает Харьковская областная прокуратура, прокуроры Чугуевской окружной прокуратуры совместно со следователями Чугуевского райуправления полиции провели осмотр места происшествия.

В дальнейшем следователи управления Службы безопасности Украины в Харьковской области начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, что за прошедшие сутки от вражеских обстрелов в Чугуевском районе погиб по крайней мере один человек.

10 же июня в результате российского обстрела села Коробочкино Чугуевского района были убиты сразу пять человек, проживавших в одном из частных домов.

Отметим также, что в результате артобстрела и авианалетов, совершенных российскими оккупантами 11 июня, повреждения получило одно из сельскохозяйственных предприятий Харьковской области, специализировавшееся на выращивании зерновых, бобовых и семян масличных культур.