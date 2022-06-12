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В Харьковской области россияне обстреляли детский лагерь (ФОТО)
В ночь с 11 на 12 июня 2022 года в результате обстрела российскими войсками были повреждены три корпуса оздоровительного детского лагеря в Чугуевском районе.
Как сообщает Харьковская областная прокуратура, прокуроры Чугуевской окружной прокуратуры совместно со следователями Чугуевского райуправления полиции провели осмотр места происшествия.
В дальнейшем следователи управления Службы безопасности Украины в Харьковской области начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).
Напомним, что за прошедшие сутки от вражеских обстрелов в Чугуевском районе погиб по крайней мере один человек.Подписывайтесь на наш Telegram канал
10 же июня в результате российского обстрела села Коробочкино Чугуевского района были убиты сразу пять человек, проживавших в одном из частных домов.
Отметим также, что в результате артобстрела и авианалетов, совершенных российскими оккупантами 11 июня, повреждения получило одно из сельскохозяйственных предприятий Харьковской области, специализировавшееся на выращивании зерновых, бобовых и семян масличных культур.