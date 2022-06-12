Через обстріл на Харківщині загинуло 3 особи

За добу 11-12 червня через обстріл у Харківській області 3 особи загинули та 4 отримали поранення. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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"Всього по області за добу 4 поранених: 3 у Харківському районі, 1 особа госпіталізована до Балаклії. На жаль, загинуло 3 цивільних: Чугуївський район – 1, смт Золочів – 2 особи", — написав Синегубів.

За його словами, за добу окупанти обстрілювали Харківський, Чугуївський та Ізюмський райони. Як наслідок – виникали пожежі у приватних будинках, нежитлових приміщеннях та лісосмугах.

Вночі боєприпаси окупантів потрапляли до житлових будинків с. Безруки, Харківського району. Також близько 05:00 через обстріл спалахнув будинок у Золочівській громаді.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Чорткову Тернопільської області, який росіяни здійснили ввечері 11 червня, постраждали 22 особи, серед яких є і діти.