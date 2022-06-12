Из-за обстрелов на Харьковщине погибли 3 человека

За сутки 11-12 июня из-за обстрелов в Харьковской области 3 человека погибли и 4 получили ранения. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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"Всего по области за сутки 4 раненых: 3 в Харьковском районе, 1 человек госпитализирован в Балаклею. К сожалению, погибли 3 гражданских: Чугуевский район – 1, пгт Золочев – 2 человека", — написал Синегубов.

По его словам, за сутки оккупанты обстреливали Харьковский, Чугуевский и Изюмский районы. Как следствие – возникали пожары в частных домах, нежилых помещениях и лесополосах.

Ночью боеприпасы оккупантов попадали в жилые дома с. Безруки, Харьковского района. Также около 05:00 из-за обстрелов загорелся дом в Золочевской общине.

Напомним, в результате ракетного удара по Черткову Тернопольской области, который россияне совершили вечером 11 июня, пострадали 22 человека, среди которых есть и дети.