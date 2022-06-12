- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
Уничтожение россиянами сельхозпредприятия в Харьковской области нанесло убытков на 30,9 млн грн, - Госэкоинспекция
Во время артобстрела и авианалетов, совершенных российскими оккупантами 11 июня, повреждения получило одно из сельскохозяйственных предприятий Харьковской области. Это нанесло ущерб окружающей среде более чем на 30,9 миллиона гривен.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.
Отмечается, что во время вражеского артобстрела и двух авианалетов, повреждения получило одно из сельскохозяйственных предприятий Харьковской области, которое специализировалось на выращивании зерновых, бобовых культур и семян масличных культур.
На территории предприятия зафиксированы разрушенные и поврежденные здания, складские помещения, крытый ток, очистительная линия, маслоцех и другое.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В результате военных действий вызвано засорение территории строительными отходами и обломками боевых частей ракет и снарядов общей площадью 16 000 м2 (объем свыше 100 м3). Также это нанесло ущерб более чем на 30,9 млн гривен.
Напомним, в Чкаловской общине Харьковской области после вражеского прилета произошло разрушение строительных конструкций частного дома, в результате чего четыре человека погибли. Оккупанты также обстреливали на территории общины сельскохозяйственные объекты и запасы зерна.