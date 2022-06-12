Уничтожение россиянами сельхозпредприятия в Харьковской области нанесло убытков на 30,9 млн грн, - Госэкоинспекция

Во время артобстрела и авианалетов, совершенных российскими оккупантами 11 июня, повреждения получило одно из сельскохозяйственных предприятий Харьковской области. Это нанесло ущерб окружающей среде более чем на 30,9 миллиона гривен.

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Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.

Отмечается, что во время вражеского артобстрела и двух авианалетов, повреждения получило одно из сельскохозяйственных предприятий Харьковской области, которое специализировалось на выращивании зерновых, бобовых культур и семян масличных культур.

На территории предприятия зафиксированы разрушенные и поврежденные здания, складские помещения, крытый ток, очистительная линия, маслоцех и другое.

В результате военных действий вызвано засорение территории строительными отходами и обломками боевых частей ракет и снарядов общей площадью 16 000 м2 (объем свыше 100 м3). Также это нанесло ущерб более чем на 30,9 млн гривен.

Напомним, в Чкаловской общине Харьковской области после вражеского прилета произошло разрушение строительных конструкций частного дома, в результате чего четыре человека погибли. Оккупанты также обстреливали на территории общины сельскохозяйственные объекты и запасы зерна.