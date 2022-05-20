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Войска РФ обстреляли поселок Шевченково Харьковской области: есть раненые
Российские войска утром в пятницу обстреляли поселок Шевченково Купянского района, там получили ранения три человека. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Кроме того, в ночь на 20 мая были обстреляны северные пригороды Харькова, в частности в Дергачах снаряд попал в частный дом.
В поселке Малая Даниловка от удара оккупантов загорелся гараж и автомобиль, а около 5 часов утра там загорелись семь гаражей Харьковской государственной зооветеринарной академии. По предварительным данным, пострадавших нет.
В течение прошедших суток армия РФ также обстреливала из реактивных систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град" северные районы Харькова - Киевский район, жилмассивы Салтовка и Алексеевка.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним также, что по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, накануне продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Терновая и Веселое на северо-восток от Харькова, вражеские обстрелы зафиксированы у недавно освобожденного села Русские Тишки.
В целом отмечалось, что на Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточил на содержании занятых рубежей и безуспешно пытается проводить контратаки, а также ведет воздушную разведку с применением беспилотников.