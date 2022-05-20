Війська РФ обстріляли селище Шевченкове Харківської області: є поранені

Російські війська вранці в п'ятницю обстріляли селище Шевченкове Куп'янського району, там отримали поранення троє людей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Крім того, у ніч на 20 травня було обстріляно північні передмістя Харкова, зокрема в Дергачах снаряд влучив у приватний будинок.

У селищі Мала Данилівка від удару окупантів спалахнув гараж та автомобіль, а близько 5 години ранку там спалахнули сім гаражів Харківської державної зооветеринарної академії. За попередніми даними, постраждалих немає.

Протягом минулої доби армія РФ також обстрілювала з реактивних систем залпового вогню "Смерч", "Ураган" та "Град" північні райони Харкова - Київський район, житлові масиви Салтівка та Олексіївка.

Нагадаємо також, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, напередодні тривали бойові дії в районі населених пунктів Тернова та Веселе на північний схід від Харкова, ворожі обстріли зафіксовано й біля нещодавно звільненого села Російські Тишки.

Загалом зазначалося, що на Харківському напрямку ворог основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих рубежів та безуспішно намагається проводити контратаки, а також веде повітряну розвідку із застосуванням безпілотників.