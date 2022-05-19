Одна людина загинула внаслідок обстрілу окупантами Харківської області

У четвер 19 травня внаслідок обстрілу російськими військами села Циркуни Харківської області загинув місцевий житель. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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"Близько 13 години окупанти обстріляли Великі Хутори. На жаль, отримали осколкові поранення жінка та дитина 13 років. Внаслідок обстрілу Чугуївського району поранено хлопця 17 років, у Балаклійській громаді отримала вибухові травми 1 жінка. На жаль, у Циркунах загинув 64-річний чоловік .", - Написав Синегубов.

За його словами, вранці 19 травня російські військові обстріляли Київський район Харкова, внаслідок чого пошкоджено котельню одного з медичних закладів. Близько 12:00 також стався обстріл Північної Салтівки, внаслідок чого 1 особа поранена.

Нагадаємо, Збройні сили України, починаючи з 5 травня, у Харківській області звільнили 23 населені пункти .